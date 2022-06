Carlo Falvella cinquanta anni dopo Il Tg2 ricorda il militante del Fuan ucciso da un anarchico video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il prossimo 7 luglio ricorre il 50esimoversario della morte di. Diciannove, studente di Filosofia a Salerno,del, fu accoltellato nel 1972 da un, GiovMarini, al termine di una lite per motivi politici.difese l’amico GiovAlfinito, sul quale per primo Marini aveva infierito con un coltello. Come ha raccontato Luca Telese nel suo libro “Cuori neri”, dedicato ai giovani missini assassinati,era ipovedente e voleva laurearsi in fretta in Filosofia per potere insegnare prima del sopraggiungere della cecità. Il Secolo d’Italia pubblicò in prima pagina il titolo: “Un altro martire per la gioventù d’Italia. ...