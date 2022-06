Capua | al Comune ritorna Adolfo Villani | fu già sindaco negli anni Novanta

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il nuovodi, nel Casertano, è, sostenuto da Pd, M5s e tre civiche. Per lui 3.387 voti pari al 52,11% dei consensi. Al secondo turno, si ferma al 47,89 delle preferenze (3.113 voti) il candidato civico vicino all’area moderata di centrodestra Fernando Brogna. Giàdella cittàè stato consigliere regionale in Campania fino al 2005 ed esponente prima del Pci e poi dei Ds. Al primo turno si era classificato primo con il 34,82% dei voti contro il 47,89% di Brogna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"L'elezione di Adolfo Villani a sindaco di Capua è un fatto politico di grande importanza per Terra di Lavoro". Esordisce così il segretario provinciale e dirigente nazionale di Articolo Uno Caserta, ...