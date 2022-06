(Di lunedì 27 giugno 2022) Il primo segnale lo ha lanciato Letizialo scorso 24 giugno. Ai microfoni di Radio: «Da tempo ho dato la mia disponibilità alla coalizione e sono sollecitata a candidarmi quotidianamente da più parti. Molti ritengono che dopo un lavoro generoso e positivo di un anno e mezzo io possa essere una risorsa per il». A tutti gli effetti questi dichiarazioni possono essere lette come una candidatura per il posto di governatore della, visto che la regione andrà alle urne nel 2023. Una candidatura che però toglierebbe la poltrona all’attuale presidente, Attilio. Negli scorsi giorni queste parole non avevano agitato particolarmente le acque del, almeno non pubblicamente. Oggi però qualcosa si è mosso, visto che sul tema del candidato ...

VeneziePost : La sconfitta a #Verona ha scaturito riflessioni: @roberto_marcato: 'Reazione sbagliata alla sconfitta: ognuno vuole…

Il tempismo dell'annuncio - in politica, si sa, i tempi contano qualcosa - non è affatto casuale: è arrivato alla vigilia dei ballottaggi , con ungià nelper le divisioni alle ...Insomma: vuoto politico,, frammentazione, mancanza di entusiasmo e di forze che siano in grado ... ha proseguito Giovanni Orsina , a partire dal, diviso da alcune fratture ... Caos centrodestra anche in Lombardia, Moratti è «pronta a candidarsi»: ma la Lega punta su Fontana Nicola Porro è scatenato dopo le elezioni amministrative e i risultati dei ballottaggi, commentati da una grande parte della stampa come una ...Centrodestra nel caos in Lombardia: Letizia Moratti si candida e Salvini corre a Milano per incontrare lei e Attilio Fontana. Ecco cosa sta succedendo [Leggi] ...