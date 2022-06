Cancellieri | il Sassuolo avanza La Salernitana sonda Thorsby | Marin all' Empoli

Pubblicità

Con il contratto in scadenza nel 2023 Thorsby diventa un obiettivo sensibile: la Salernitana ci pensa seriamente Continua Thorsby alla Salernitana Marin all'EmpolialCaldara al Bologna Joao Pedro alla Salernitana Tisserand all'Udinese Calafiori alla CremoneseIndiscrezioni a grappoli per ilche cedera' Frattesi e forse Scamacca (ha gia' preso Alvarez e avanza su) ma per gli altri big dipende dal prezzo. Il Toro saluta Belotti, ...I club di Serie A e non stanno cercando rinforzi per la prossima stagione, ma le trattative non sono così semplici ...Prosegue senza intoppi la trattativa tra Sassuolo ed Hellas Verona per Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 che ha catturato anche le attenzioni della Fiorentina. Le cifre: 6 milioni di euro ...