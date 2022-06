Campania | parcheggia Ferrari su posto per disabili | scatta multa da 165 euro

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Unata in strada in una delle località più rinomate della costiera amalfitana. Peccato però che l’auto di lusso fosse in sosta nello stallo riservato ai. E’ successo a Ravello, in provincia di Salerno. Per il trasgressore unada 165. Ravello (Salerno),ta nello stallo deida 165 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.