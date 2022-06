Calendario Mondiali nuoto 2022 oggi: orari lunedì 27 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Italia cerca altre medaglie quest’oggi in quel di Budapest, sede di un nuova giornata dedicata ai Mondiali di nuoto. Il fondo sarà protagonista in mattinata con la 5km al maschile ed al femminile, competizione che si unisce al programma dei tuffi e della pallanuoto. Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi sono attesi nelle acque ungheresi in mattinata, mentre Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia e Sarah Jodoin Di Maria si impegneranno nella ‘ Duna Arena’ che fino a ieri ha accolto le competizioni in vasca. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI TUFFI ALLE 9.00, ALLE 16.00 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLE 5 KM DI nuoto DI FONDO ALLE 9.00 E ALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRALIA DI PALLAnuoto DALLE 17.00 I primi ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Italia cerca altre medaglie quest’in quel di Budapest, sede di un nuova giornata dedicata aidi. Il fondo sarà protagonista in mattinata con la 5km al maschile ed al femminile, competizione che si unisce aldei tuffi e della palla. Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi sono attesi nelle acque ungheresi in mattinata, mentre Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia e Sarah Jodoin Di Maria si impegneranno nella ‘ Duna Arena’ che fino a ieri ha accolto le competizioni in vasca. LA DIRETTA LIVE DEIDI TUFFI ALLE 9.00, ALLE 16.00 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLE 5 KM DIDI FONDO ALLE 9.00 E ALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRALIA DI PALLADALLE 17.00 I primi ...

