Calendario Giochi del Mediterraneo 2022 28 giugno: orari, medaglie in palio, tv, streaming (Di lunedì 27 giugno 2022) Martedì 28 giugno verranno assegnati ben sette titoli ai Giochi del Mediterraneo 2022: uno nella ginnastica artistica e sei nella lotta. Si preannuncia grande spettacolo a Orano (Algeria), dove l’Italia punta a essere ancora una volta la grande protagonista di questa manifestazione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, le finali, le medaglie in palio, il palinsesto tv e streaming ai Giochi del Mediterraneo 2022 nella giornata di martedì 28 giugno. Calendario Giochi DEL Mediterraneo 28 giugno: ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Martedì 28verranno assegnati ben sette titoli aidel: uno nella ginnastica artistica e sei nella lotta. Si preannuncia grande spettacolo a Orano (Algeria), dove l’Italia punta a essere ancora una volta la grande protagonista di questa manifestazione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato, tutti gli, le finali, lein, il palinsesto tv eaidelnella giornata di martedì 28DEL28: ...

Pubblicità

antosannita : RT @campobassocitta: Ecco il nuovo ??? #calendario ??? del # Parco Giochi Inclusivo Paul Harris in #VilladeCapoa_CB dal 27 giugno al 10 lu… - campobassocitta : Ecco il nuovo ??? #calendario ??? del # Parco Giochi Inclusivo Paul Harris in #VilladeCapoa_CB dal 27 giugno al 10… - 7princ_8 : E comunque dall'1 al 5 il capitano Fabio Scozzoli guida i nuotatori ai Giochi del Mediterraneo, dal 19 al 21 ci son… - saaamueelll : Il MT sta già dando il meglio di se per il calendario. Ricordatevi che prima o poi giochi con tutte e quest’anno ne… - ginogino17 : @enzogoku69 @DiegoDeLucaTwit Esatto il calendario conta mentre giochi,xke può cambiare beccare una squadra in un pr… -