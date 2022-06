Caldo record, domani scatta il bollino rosso in 12 città. A Napoli e Roma si sfioreranno i 40° (Di lunedì 27 giugno 2022) Forte ondata di Caldo in Italia. domani bollino rosso, livello di emergenza massimo, in 12 città: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. E’ quanto rilevato dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì la situazione peggiora e le città ‘roventi’ aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessun città monitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà con bollino verde ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Forte ondata diin Italia., livello di emergenza massimo, in 12: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina,, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e. E’ quanto rilevato dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì la situazione peggiora e le‘roventi’ aumentano a 19. Previstoad Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina,, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti,e Viterbo. Nessunmonitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà converde ...

