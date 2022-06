Caldo estremo, c’è da preoccuparsi: l’allarme del Ministero | Ecco dove ci sarà il bollino rosso (Di lunedì 27 giugno 2022) Caronte sta sprigionando tutta la sua potenza e gli effetti si fanno sentire in tutta Italia, con l’afa insopportabile che ha investito praticamente l’intera penisola. Le temperature sono salite vertiginosamente già da qualche giorno, ma è a partire da oggi, lunedì 27 giugno, che si registrano i picchi nelle maggiori città italiane. D’altronde, la tremenda ondata di Caldo – l’ennesima di questo mese di giugno tra i più roventi di sempre, ndr – era stata ampiamente annunciata dai meteorologi, che hanno confermato lo scenario già tracciato nei giorni scorsi: questo Caldo insopportabile continuerà e addirittura peggiorerà con il trascorrere della settimana. Già nella giornata di oggi è stato lanciato l’allarme a causa delle colonnine di mercurio fuori controllo. Oggi due città hanno il bollino ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 giugno 2022) Caronte sta sprigionando tutta la sua potenza e gli effetti si fanno sentire in tutta Italia, con l’afa insopportabile che ha investito praticamente l’intera penisola. Le temperature sono salite vertiginosamente già da qualche giorno, ma è a partire da oggi, lunedì 27 giugno, che si registrano i picchi nelle maggiori città italiane. D’altronde, la tremenda ondata di– l’ennesima di questo mese di giugno tra i più roventi di sempre, ndr – era stata ampiamente annunciata dai meteorologi, che hanno confermato lo scenario già tracciato nei giorni scorsi: questoinsopportabile continuerà e addirittura peggiorerà con il trascorrere della settimana. Già nella giornata di oggi è stato lanciatoa causa delle colonnine di mercurio fuori controllo. Oggi due città hanno il...

Pubblicità

LixFreckles0325 : @hyunjinikigai Da una parte lo spero, dall'altra non vorrei che si passasse da un estremo all'altro??ormai o fa trop… - Jagdtiger11 : @ilmainato Ma…meglio che accende il clima..sai..3 dosi,caldo estremo ed umidita’..il malore improvviso è dietro l’angolo… - ilmeteoit : #Meteo estremo: giornata storica per #Roma, caldo senza precedenti per giugno, la capitale vola sui 40°C - infoitinterno : Allerta caldo estremo: massimo livello di allarme in 12 città domani e 19 Mercoledì [ELENCO] - Toccigabriele1 : RT @InMeteo: Allerta caldo estremo: massimo livello di allarme in 12 città domani e 19 Mercoledì [ELENCO] -