Caldo | blackout a Napoli | in migliaia senza elettricità

Un blackout di estese proporzioni sta interessando da alcune ore migliaia di persone nella zona collinare di Napoli, tra viale Colli Aminei e via Nicolardi. I tecnici di E-distribuzione spiegano che si tratta di un doppio guasto su cavi interrati probabilmente legato alle forti ondate di calore. I tecnici stanno provvedendo a installare un cavo-attrezzo esterno, una sorta di by-pass alle linee danneggiate, e monteranno inoltre una power station, un grande gruppo di continuità. Tutto ciò consentirà di ripristinare l'erogazione di energia elettrica senza che i clienti debbano attendere la riparazione definitiva del guasto. A tal proposito i tecnici di E-Distribuzione stanno utilizzando dei mezzi sonda in grado di individuare esattamente i punti guasti sulle linee interrate per poi ...

