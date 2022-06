Calciomercato Verona, quattro club di Serie A sul gioiellino gialloblù! (Di lunedì 27 giugno 2022) Aumenta la fila di club italiani per acquistare Nicolò Casale, rivelazione dell’Hellas Verona di Tudor. Il difensore ventiquattrenne è stata una delle scoperte della squadra scaligera in questa stagione e ha suscitato l’interesse di molti club della Serie A. Nicolò Casale Hellas Verona Calciomercato Secondo quanto riporta Nicolò Schira il calciatore veneto è oggetto di desiderio di Napoli, Lazio, Roma e anche il Monza di Berlusconi neopromosso. L’Hellas Verona attualmente lo valuta ben 10 milioni di euro. Secondo Il Mattino la Lazio di recente ha contattato il club veneto (ha proposto uno tra Kiyine e Raul Moro come contropartita nell’affare) e intanto il Napoli sembra essersi deciso a puntare sul giovane difensore invece che prendere il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Aumenta la fila diitaliani per acquistare Nicolò Casale, rivelazione dell’Hellasdi Tudor. Il difensore ventiquattrenne è stata una delle scoperte della squadra scaligera in questa stagione e ha suscitato l’interesse di moltidellaA. Nicolò Casale HellasSecondo quanto riporta Nicolò Schira il calciatore veneto è oggetto di desiderio di Napoli, Lazio, Roma e anche il Monza di Berlusconi neopromosso. L’Hellasattualmente lo valuta ben 10 milioni di euro. Secondo Il Mattino la Lazio di recente ha contattato ilveneto (ha proposto uno tra Kiyine e Raul Moro come contropartita nell’affare) e intanto il Napoli sembra essersi deciso a puntare sul giovane difensore invece che prendere il ...

