Calciomercato Torino: Pellegri ha firmato, è tutto dei granata (Di lunedì 27 giugno 2022) . L’attaccante confermato per 5 milioni Pietro Pellegri ha firmato il suo nuovo contratto col Torino. L’accordo tra i granata e il Monaco dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro più bonus. Dopo i mesi in prestito, l’attaccante classe 2001 ora è completamente granata. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) . L’attaccante confermato per 5 milioni Pietrohail suo nuovo contratto col. L’accordo tra ie il Monaco dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro più bonus. Dopo i mesi in prestito, l’attaccante classe 2001 ora è completamente. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Pietro #Pellegri ha firmato il contratto e passa in granata a titolo definitivo - GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - TeamDelicious1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Pietro #Pellegri ha firmato il contratto e passa in granata a titolo definitivo https://t.c… - ReoDeLeo : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Pietro #Pellegri ha firmato il contratto e passa in granata a titolo definitivo https://t.c… -