Calciomercato Torino: nuovo tentativo per Joao Pedro (Di lunedì 27 giugno 2022) . I granata tentano una nuova sortita per l'italo-brasiliano Dopo essersi apparentemente defilato dalla trattativa, il Torino ci prova di nuovo per l'attaccante di Ipatinga. La punta è in uscita e l'offerta più concreta al momento è quella granata. Alfredo Pedullà riporta il rilancio dei piemontesi, arrivati ad offrire al Cagliari una cifra che si attesta attorno ai 6/7 milioni di euro più bonus. L'attaccante chiede tre anni di contratto ma il toro è attualmente fermo a due. L'esperto di mercato sottolinea il fatto che il Monza ha tutte le possibilità economiche di fare un rilancio. Inoltre entro domani, dalla Turchia si aspetta una nuova proposta per Joao Pedro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

