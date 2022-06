Calciomercato Torino, individuato il sostituto di Belotti: raggiunto l’accordo (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Torino avrebbe raggiunto l’accordo per portare alla corte di Juric un nuovo centravanti che andrà a sostituire Andrea Belotti, ormai destinato a lasciare i Granata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Valutazioni in casa Torino in vista dell’apertura del Calciomercato. Il cima agli obiettivi del club Granata quello di trovare un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilavrebbeper portare alla corte di Juric un nuovo centravanti che andrà a sostituire Andrea, ormai destinato a lasciare i Granata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Valutazioni in casain vista dell’apertura del. Il cima agli obiettivi del club Granata quello di trovare un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - DiMarzio : #Calciomercato | I dettagli dell'incontro tra @TorinoFC_1906 e @OM_Officiel per Luis Henrique - internewsit : Bremer mette in pole l'Inter ma il Torino punta le carte sul Tottenham - SM - - sportli26181512 : Torino, scatto per Joao Pedro: Joao Pedro va verso il Torino: secondo Tuttosport, dovrebbe essere sufficiente l'ult… -