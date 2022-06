Calciomercato Serie A LIVE: De Vrij in uscita, Origi sbarca a Milano, Di Maria ha detto sì (Di lunedì 27 giugno 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 27 GIUGNO Il tanto atteso “sì” di Di Maria alla Juventus è arrivato, ora si tratta sui bonus (CLICCA QUI)Le manovre dell’Inter in difesa riguardano anche De Vrij, l’olandese può partire (CLICCA QUI)Calciomercato Milan, sbarca Origi: l’attaccante è atteso in città in giornata (CLICCA QUI) DOMENICA 26 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 27 GIUGNO Il tanto atteso “sì” di Dialla Juventus è arrivato, ora si tratta sui bonus (CLICCA QUI)Le manovre dell’Inter in difesa riguardano anche De, l’olandese può partire (CLICCA QUI)Milan,: l’attaccante è atteso in città in giornata (CLICCA QUI) DOMENICA 26 ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Roma, pugno duro con Zaniolo. E la Juve... #calciomercato - cmdotcom : #Inter mania: ecco perché #Milan, #Juve e tutta la #SerieA devono ringraziare #Zhang - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @GenoaCFC, in arrivo il portiere Josep #Martinez del #Lipsia - Tiarossi2 : RT @mirkonicolino: In #PremierLeague sono stati mossi a giugno 480 milioni di euro per operazioni di calciomercato (125 solo nell'ultima se… - Thomas752136681 : RT @bergomifabio: il #milan è un poco in difficoltà, per ora. La #juve sparerà 3/4 colpi in serie. L'#inter farà scattare le presentazioni.… -