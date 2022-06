Calciomercato Napoli , la Salernitana su Ounas agli azzurri interessa Emil Bohinen (Di lunedì 27 giugno 2022) Adam Ounas è uno dei nomi in uscita nel Napoli, dopo una stagione non esaltante in maglia azzurra. Il calciatore algerino con il contratto in scadenza nel 2023, sarebbe finito nel mirino della Salernitana, come scrive il quotidiano Tuttosport : "I granata hanno chiesto il cartellino di Adam Ounas che ha un contratto in scadenza tra un anno e non intende rinnovarlo. Il Napoli ha aperto alla cessione ma in cambio del centrocampista Emil Bohinen. Vedremo se nelle prossime settimane questa pista sarà piu calda. Le parti in causa stanno facendo le loro vakutazioni". Mentre si avvicina il rinnovo di contratto di Alex Meret fino al 2027, le parti pare che stiano limando gli ultimi dettagli. Arrivato al Napoli nel 2018, ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Adamè uno dei nomi in uscita nel, dopo una stagione non esaltante in ma azzurra. Il calciatore algerino con il contratto in scadenza nel 2023, sarebbe finito nel mirino della, come scrive il quotidiano Tuttosport : "I granata hanno chiesto il cartellino di Adamche ha un contratto in scadenza tra un anno e non intende rinnovarlo. Ilha aperto alla cessione ma in cambio del centrocampista. Vedremo se nelle prossime settimane questa pista sarà piu calda. Le parti in causa stanno facendo le loro vakutazioni". Mentre si avvicina il rinnovo di contratto di Alex Meret fino al 2027, le parti pare che stiano limando gli ultimi dett. Arrivato alnel 2018, ...

