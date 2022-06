Calciomercato Napoli: Giuntoli sul giovane Colwill del Chelsea (Di lunedì 27 giugno 2022) Calciomercato Napoli: Giuntoli è pronto ad inserirsi con altre squadre per la corsa al giovane difensore del Chelsea. C’è anche l’Atalanta Il Napoli è al lavoro su Levi Colwill: difensore 19enne del Chelsea. Secondo quanto riporta TMW, Giuntoli ha messo gli occhi sul giovane inglese quest’anno in prestito all’Huddersfield. Piace a molti in Inghilterra e non solo: su di lui c’è anche l’interesse di Milan e, soprattutto, Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022)è pronto ad inserirsi con altre squadre per la corsa aldifensore del. C’è anche l’Atalanta Ilè al lavoro su Levi: difensore 19enne del. Secondo quanto riporta TMW,ha messo gli occhi sulinglese quest’anno in prestito all’Huddersfield. Piace a molti in Inghilterra e non solo: su di lui c’è anche l’interesse di Milan e, soprattutto, Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

