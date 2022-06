Calciomercato Napoli, Giuntoli cerca il colpo: ci vogliono 10 milioni! (Di lunedì 27 giugno 2022) Secondo quanto riportato dalla Rai, il Napoli ha sondato nuovi profili per rafforzare il reparto offensivo, orfano dell’ex capitano Lorenzo Insigne. Calciomercato Napoli Brekalo (Getty Images)Tra i nuovi nomi accostati al Napoli, c’è un ritorno di fiamma: Josip Brekalo. Nelle ultime ore, arrivano conferme riguardanti l’intensificarsi dei contatti fra il Napoli e l’entourage dell’esterno croato. La richiesta del Wolfsburg è: 10 milioni per una cessione a titolo definitivo. Il giocatore già in passato è stato accostato agli azzurri ma, non si è mai trovato un accordo; nonostante ciò, a quanto pare, il ds Giuntoli non ha mollato la presa ed pronto ad affondare il colpo. Durante la passata stagione, Brekalo ha giocato in prestito al Torino, dimostrando di essere ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Secondo quanto riportato dalla Rai, ilha sondato nuovi profili per rafforzare il reparto offensivo, orfano dell’ex capitano Lorenzo Insigne.Brekalo (Getty Images)Tra i nuovi nomi accostati al, c’è un ritorno di fiamma: Josip Brekalo. Nelle ultime ore, arrivano conferme riguardanti l’intensificarsi dei contatti fra ile l’entourage dell’esterno croato. La richiesta del Wolfsburg è: 10 milioni per una cessione a titolo definitivo. Il giocatore già in passato è stato accostato agli azzurri ma, non si è mai trovato un accordo; nonostante ciò, a quanto pare, il dsnon ha mollato la presa ed pronto ad affondare il. Durante la passata stagione, Brekalo ha giocato in prestito al Torino, dimostrando di essere ...

