Calciomercato Milan, il Real abbassa il prezzo di Asensio: la cifra richiesta! (Di lunedì 27 giugno 2022) Mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale del Calciomercato ed il Milan vuole dare a Pioli già una rosa super competitiva per l'inizio del ritiro. I rinnovi di Maldini e Massara sembrano ormai cosa fatta, anche se l'ufficialità stenta ad arrivare. Intanto i due dirigenti sono a lavoro per dare a Pioli quello che manca alla sua rosa, un trequartista e soprattutto un ala destra, che all'occorenza possa giocare anche spalle alla punta. Asensio Milan Real MadridNegli ultimi gironi era uscito il nome di Ziyech, ma oggi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Real Madrid avrebbe abbassato le pretese per Asensio chiedendo "solo" 20 milioni di euro. Il club riflette, l'ostacolo più importante rimane ancora l'ingaggio, troppo ...

