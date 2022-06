Calciomercato Milan, chi sarà il primo acquisto dell'estate (Di lunedì 27 giugno 2022) Giornate di continui contatti, con più trattative portate avanti contemporaneamente. Il Milan, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia nell'ultimo torneo di Serie A, è al lavoro in sede di mercato per rinforzare la... Leggi su today (Di lunedì 27 giugno 2022) Giornate di continui contatti, con più trattative portate avanti contemporaneamente. Il, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia nell'ultimo torneo di Serie A, è al lavoro in sede di mercato per rinforzare la...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - Corriere : Acerbi e il Milan 10 anni dopo: i problemi con l’alcol, la 13 di Nesta e un treno che ripassa - Corriere : Milan, chi è Ziyech: l’infanzia difficile, i litigi con Van Basten - TommasoVecchia : RT @MilanNewsit: Repubblica - Milan, Pioli blocca la cessione di Gabbia. E non si esclude un rilancio per Romagnoli - sportli26181512 : Il Milan tiene sempre monitorata con grande attenzione la situazione di De Ketelaere: Sono tanti i nomi che vengono… -