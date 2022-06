Calciomercato Milan | Acerbi pista sempre più calda | le ultime

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sfumato Botman, ilnon si è perso d’animo e nelleore si è registrata una forte accelerata nelle trattative con la Lazio per Francesco. La dirigenza rossonera avrebbe infatti deciso di risparmiare sul reparto difensivo, puntando un colpo low cost, ma di grande esperienza, proprio come qualche anno fa con Simon Kjaer. In tal modo, i 60 milioni del budget verrebbero investiti su obiettivi più urgenti come il trequartista o la mediana.Lazio Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi per Sportmediaset, Maldini e Massara avrebbero già trovato l’accordo con il difensore e mancherebbe solo quello con i biancocelesti. Filtra comunque grande ottimismo per chiudere ad una cifra sui 5 milioni. Per Francescosi tratterebbe di un ritorno ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - Corriere : Acerbi e il Milan 10 anni dopo: i problemi con l’alcol, la 13 di Nesta e un treno che ripassa - Corriere : Milan, chi è Ziyech: l’infanzia difficile, i litigi con Van Basten - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Tiri, assist, contrasti: #Milan, che sfida tra Sanches, Douglas Luiz e Traore #calciomercato - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Tiri, assist, contrasti: #Milan, che sfida tra Sanches, Douglas Luiz e Traore #calciomercato -

Il Milanista

Galliani, ex dirigente del, ha così scherzato con i giornalisti presenti, ricordando i suoi trascorsi in rossonero: "Non mi vogliono far entrare perché sono milanista". Poche parole, invece, al ...E' la giornata di Origi. L'attaccante belga ex Liverpool sarà questa sera a Milano. Per lui in programma le visite mediche e la firma con il. L'accordo tra il club campione d'Italia e il giocatore (che arriva a parametro zero) era stato trovato nelle scorse settimane. In casa rossonera sono le ore calde anche per l'annuncio del ... Calciomercato Milan – Maxi offerta da 90 milioni, Cardinale che fa Durante l’estate il calcio giocato si ferma, ma il mondo del pallone non resta certo a guardare e comincia a preparare la stagione successiva. Inizia infatti ...L'imprenditore australiano ha partecipato alla conferenza stampa tenutasi a Palazzo degli Elefanti. Qualche parola in siciliano e i ricordi d'infanzia hanno introdotto i progetti per far ripartire la ...