Calciomercato Fiorentina, spunta un nuovo nome per il centrocampo: dal Tottenham! (Di lunedì 27 giugno 2022) Per il centrocampo di Italiano spunta una nuova idea. Secondo il quotidiano La Nazione infatti la Fiorentina, dopo i tanti nomi accostati al club toscano nei giorni scorsi, sta pensando di puntare su Giovani Lo Celso, centrocampista argentino di proprietà del Tottenham e in questa stagione in prestito al Villarreal. Giovani Lo Celso Villarreal Fiorentina In Spagna alla guida di Emery, con cui ha raggiunto la semifinale di Champions, il giocatore albiceleste ha realizzato solamente 1 gol e 1 assist, numeri poco esaltanti per un giocatore abituato a giocare nella mediana e nella trequarti, ma soprattutto con una tecnica raffinata, la stessa che suscitò l’interesse del PSG nel 2016, quando militava nel Rosarìo Central in Argentina. Attualmente il calciatore, dopo le avventure di PSG, Real Betis e Tottenham, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Per ildi Italianouna nuova idea. Secondo il quotidiano La Nazione infatti la, dopo i tanti nomi accostati al club toscano nei giorni scorsi, sta pensando di puntare su Giovani Lo Celso, centrocampista argentino di proprietà del Tottenham e in questa stagione in prestito al Villarreal. Giovani Lo Celso VillarrealIn Spagna alla guida di Emery, con cui ha raggiunto la semifinale di Champions, il giocatore albiceleste ha realizzato solamente 1 gol e 1 assist, numeri poco esaltanti per un giocatore abituato a giocare nella mediana e nella trequarti, ma soprattutto con una tecnica raffinata, la stessa che suscitò l’interesse del PSG nel 2016, quando militava nel Rosarìo Central in Argentina. Attualmente il calciatore, dopo le avventure di PSG, Real Betis e Tottenham, ...

