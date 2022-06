Calcio | Milan | Origi arrivato | domani visite mediche e firma

(Di lunedì 27 giugno 2022)o, 27 giu. - (Adnkronos) - Divockè atterrato all'aeroporto dio Malpensa. Per il 27enne belgasono in programma lee lacon il. L'accordo tra il club campione d'Italia e il giocatore (che arriva a parametro zero) è stato trovato nelle scorse settimane. In casa rossonera sono ore calde anche per l'imminente annuncio del rinnovo di contratto del direttore tecnico Paolo Maldini e e del direttore sportivo Frederic Massara.

Pubblicità

acmilan : Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Mister Pioli sul campo spor… - Gazzetta_it : È il Maldini day: oggi gli auguri da tutto il mondo, nelle prossime ore il sì a Cardinale - SkySport : #Milan, #Pioli: 'Scudetto? Fatto qualcosa di importante. Pronti a ripartire' #SkySport - Gazzetta_it : Milan, Origi atterrato a Malpensa: domani visite mediche e firma - cn1926it : FOTO L’#Inter incassa più di tutti sui diritti tv: ecco quanto spetta al #Napoli -

...e la fiducia in sé stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici delinternazionale, portandolo a giocare in squadre come l'Ajax Amsterdam, la Juventus, l'Inter, il, il ...... un delfino col suo nome e quel graffito che dice 'ilè niente senza Origi' CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE L'ADDIO AI REDS - Ora è ufficiale. E ilaspetta il suo nuovo ...Ecco la ripartizione dei proventi televisivi della Serie A dell’ultima stagione, la torta è di 939 milioni di euro (da divedere per venti squadre) Inter, Juventus e Milan guidano la speciale ...Adnkronos) – Divock Origi è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. Per il 27enne belga domani sono in programma le visite mediche e la firma con il Milan. L’accordo tra il club campione d’Italia ...