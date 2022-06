Calcio | la Roma rinuncia al Trofeo Gamper con il Barcellona

(Di lunedì 27 giugno 2022), 27 giu. - (Adnkronos) - Lanon parteciperà al, previsto ail 6 agosto 2022. Lo annuncia il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale. "L'AScomunica di aver ritirato la propria partecipazione al, previsto ail 6 agosto 2022. La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive -si legge su as.com-, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli ...

Lo cerca la Roma, settimana scorsa l'agente Giuseppe Riso ha incontrato il ds giallorosso Tiago Pinto. I due club stanno lavorando all'intesa che riporterebbe il 23enne in giallorosso 5 anni dopo ...