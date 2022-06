Calcio | Gremio | ufficiale il ritorno di Lucas Leiva

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – Ora ètorna al. Il club brasiliano ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero del centrocampista ex Lazio che ha firmato un contratto fino a dicembre 2023 e vestirà la maglia numero 15. L'articoloWeb.

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Lucas Leiva è un nuovo calciatore del Gremio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Lucas Leiva è un nuovo calciatore del Gremio - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Lucas Leiva è un nuovo calciatore del Gremio - napolimagazine : UFFICIALE - Lucas Leiva è un nuovo calciatore del Gremio - apetrazzuolo : UFFICIALE - Lucas Leiva è un nuovo calciatore del Gremio -

Ora è ufficiale: Lucas Leiva torna al. Il club brasiliano ha ufficializzato l'arrivo a parametro zero del centrocampista ex Lazio che ha firmato un contratto fino a dicembre 2023 e vestirà la maglia numero 15.... 'Il centrocampista Lucas Leiva, 35 anni, è il nuovo rinforzo Tricolor nella lotta per il ritorno all'elite delbrasiliano - si legge - . Formato dal, Leiva torna dopo 15 anni vissuti ...Ora è ufficiale. Lucas Leiva tornerà al Gremio. Come annunciato con un comunicato dal club brasiliano, l'ex Lazio ha firmato un contratto fino a dicembre 2023. Il centrocampista arriva a parametro zer ...Ora è ufficiale: Alessio Cragno è il nuovo portiere del Monza. Il classe '94 lascia il Cagliari dopo ben 174 partite, nelle quali si ...