Calcio femminile, Europei U19: Italia ko all’esordio, la Spagna vince 3-1 (Di lunedì 27 giugno 2022) Sconfitta all’esordio nella fase finale degli Europei femminili Under 19 per l’Italia di Sbardella che perde 3-1 con la Spagna. Azzurrine avanti con Arcangeli su rigore al 24?, poi il ribaltone delle spagnole con Vignola (29?), Alvarez (48?) e Uria (61?). “C’è amarezza per il risultato – commenta a fine gara il tecnico azzurro – ma non per come abbiamo giocato. Siamo passati in vantaggio e volevamo rimanere in gara per giocarcela fino all’ultimo. Peccato… Adesso dobbiamo ricaricare le energie, mentali e fisiche, per la prossima sfida contro la Francia”. A Ostrava l’Italia non può permettersi passi falsi. Si gioca giovedì 30 giugno, alle ore 15 (diretta tv su RaiSport). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Sconfittanella fase finale deglifemminili Under 19 per l’di Sbardella che perde 3-1 con la. Azzurrine avanti con Arcangeli su rigore al 24?, poi il ribaltone delle spagnole con Vignola (29?), Alvarez (48?) e Uria (61?). “C’è amarezza per il risultato – commenta a fine gara il tecnico azzurro – ma non per come abbiamo giocato. Siamo passati in vantaggio e volevamo rimanere in gara per giocarcela fino all’ultimo. Peccato… Adesso dobbiamo ricaricare le energie, mentali e fisiche, per la prossima sfida contro la Francia”. A Ostrava l’non può permettersi passi falsi. Si gioca giovedì 30 giugno, alle ore 15 (diretta tv su RaiSport). SportFace.

