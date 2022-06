Calcio | Europei donne U19 | Italia ko 3-1 con la Spagna

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) Debutto amaro per la Nazionale diunder19 femminile diaglidi categoria. Le azzurrine di Enrico Sbardella si devono arrendere per 3-1 al cospetto della, tre volte campionesse nella loro storia dal 2017 ad oggi, tenendo botta per almeno un tempo con le più scaltre avversarie. Le azzurre cominciano anche bene: la partenza è leggera, senza aver paura delle Furie Rosse, ben più quotate. Ferrara ed Arcangeli non vanno lontane dalla marcatura, ma al 23? Beccari si procura un rigore sacrosanto entrando in area e subendo fallo da Medina; si presenta Arcangeli dal dischetto, che spiazza il portiere avversario. Piano piano però il maggior tasso tecnico delle iberiche inizia a venire fuori, e ci mettono cinque minuti a trovare il pari: Vignola controlla un bel pallone in area con il tacco e batte ...