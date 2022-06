Pubblicità

glooit : Calcio: Cagliari; Liverani, competitivi sino alla fine leggi su Gloo - sportface2016 : #Cagliari, #Liverani: 'Scenderemo in campo per vincere tutte le partite in #SerieB' - UnioneSarda : #Sardegna - Liverani: “Il #Cagliari deve avere fame di vincere” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Liverani: 'Saremo competitivi fino alla fine' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Liverani: 'Saremo competitivi fino alla fine' -

Cagliari News 24

Chi arriva qui deve sapere che non è in transito perché ilnon ha nulla da invidiare ad ... Certo cerchiamo giocatori adatti al mio modo di vedere il. Giocatori di qualità, certo. Io ...... "tu sei il" diceva. Una volta che doveva firmare il rinnovo con la Roma, Bruno portò con sé il figlio Daniele " che sarebbe poi diventato capitano del" il quale a precisa domanda ... Cagliari, quanta concorrenza per Coda: è lui il re del mercato (ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Il Cagliari riparte da un suo ex giocatore della Primavera, Fabio Liverani. E le prime parole del nuovo mister rassicurano i tifosi: "Giocheremo per essere competitivi dall ...A una settimana dall’inizio della preparazione ad Asseminello, la presentazione ufficiale per il nuovo allenatore rossoblù che avrà il compito di riportare subito la squadra in Serie A ...