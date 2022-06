“Bud Spencer era mio padre e lo dimostrerò in Tribunale”, la storia di Carlotta Rossi: “Promisi a mia madre che non lo avrei mai detto” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Bud Spencer era mio padre e lo dimostrerò in Tribunale”. La donna si chiama Carlotta Rossi e sostiene di essere la figlia illegittima dell’amatissimo attore morto esattamente sei anni fa, il 27 giugno del 2016. La settimana scorsa Carlotta Rossi, 46enne che vive a Londra con le sue due figlie, ha intrapreso un percorso giudiziario di riconoscimento di paternità al Tribunale di Roma. Racconta nel suo libro “A metà”, disponibile da oggi su Apple Book, che nonostante fosse in qualche modo presente nella sua vita, non ha mai potuto chiamare padre, ma solo “Lallo”. Il primo ricordo che ha di lui risale a quando aveva tre anni: “Era arrivato a casa nostra con una valigia che a me sembrava gigantesca,- racconta nel libro – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Budera mioe loin”. La donna si chiamae sostiene di essere la figlia illegittima dell’amatissimo attore morto esattamente sei anni fa, il 27 giugno del 2016. La settimana scorsa, 46enne che vive a Londra con le sue due figlie, ha intrapreso un percorso giudiziario di riconoscimento di paternità aldi Roma. Racconta nel suo libro “A metà”, disponibile da oggi su Apple Book, che nonostante fosse in qualche modo presente nella sua vita, non ha mai potuto chiamare, ma solo “Lallo”. Il primo ricordo che ha di lui risale a quando aveva tre anni: “Era arrivato a casa nostra con una valigia che a me sembrava gigantesca,- racconta nel libro – ...

