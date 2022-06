«Bud Spencer era mio padre» | chi è Carlotta Rossi | la figlia “illegittima” dell’attore che chiede l’esame del Dna e un risarcimento agli eredi

(Di lunedì 27 giugno 2022), producer di 46 anni che vive a Londra, ricorda bene quel gigante buono che veniva a trovarla a casa: l’uomo che non ha mai potuto chiamare papà, ma solo “Lallo”. La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da quello che sostiene essere il suo vero: Bud, ovvero Carlo Pedersoli, scomparso sei anni fa, il 27 giugno.del Dna e un, attraverso gli, del «danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita». Ha raccontato la sua vicenda in un libro, “A metà”, disponibile da oggi su Apple Books, firmato. Lei ...

La sua storia travagliata l'ha raccontata in un libro che esce oggi su Apple Books, A metà , firmato Carlotta Rossicome, al secolo Carlo Pedersoli , l'iconico attore scomparso proprio il 27 giugno di sei anni fa. Carlotta, 46enne producer che vive a Londra, ha intrapreso la scorsa settimana l'iter ...Carlotta Rossi: 'era mio padre' Carlotta Rossi ha 46 anni e nel libro " A metà ", racconta per la prima volta la sua storia. Nel memoir, disponibile da oggi su "Apple Books" firmato come Carlotta Rossi ...In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Carlotta racconta i ricordi del padre. «Ho questa immagine di un gigante dal sorriso buono, una sorta di Babbo Natale fuori stagione con la giacca b ...Carlotta Rossi ha 46 anni e vive a Roma, afferma di essere la figlia illegittima di Bud Spencer, ha persino scritto un libro in merito ...