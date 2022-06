«Bud Spencer era mio padre», chi è Carlotta Rossi: la figlia “illegittima” dell’attore che chiede (Di lunedì 27 giugno 2022) Carlotta Rossi, producer di 46 anni che vive a Londra, ricorda bene quel gigante buono che veniva a trovarla a casa: l’uomo che non ha mai potuto chiamare papà, ma solo “Lallo”. La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da quello che sostiene essere il suo vero padre: Bud Spencer, ovvero Carlo Pedersoli, scomparso sei anni fa, il 27 giugno. Rossi chiede l’esame del Dna e un risarcimento, attraverso gli eredi, del «danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita». Ha raccontato la sua vicenda in un libro, “A metà”, disponibile da oggi su Apple Books, firmato Carlotta Rossi Spencer. Lei ha due figlie, il marito Carlo lavora in Italia, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 27 giugno 2022), producer di 46 anni che vive a Londra, ricorda bene quel gigante buono che veniva a trovarla a casa: l’uomo che non ha mai potuto chiamare papà, ma solo “Lallo”. La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da quello che sostiene essere il suo vero: Bud, ovvero Carlo Pedersoli, scomparso sei anni fa, il 27 giugno.l’esame del Dna e un risarcimento, attraverso gli eredi, del «danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita». Ha raccontato la sua vicenda in un libro, “A metà”, disponibile da oggi su Apple Books, firmato. Lei ha due figlie, il marito Carlo lavora in Italia, ...

