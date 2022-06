Borussia Dortmund, il Liverpool fa sul serio per Bellingham: filtra ottimismo (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Liverpool starebbero spingendo per regalare a Klopp il centrocampista Bellingham del Borussia Dortmund Dopo Darwin Nunez, il Liverpool è intenzionato a regalare a Jurgen Klopp un colpo da 90 anche a centrocampo. E il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal The Sun, in casa Reds filtrerebbe ottimismo per la conclusione positiva della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilstarebbero spingendo per regalare a Klopp il centrocampistadelDopo Darwin Nunez, ilè intenzionato a regalare a Jurgen Klopp un colpo da 90 anche a centrocampo. E il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Judedel. Secondo quanto riportato dal The Sun, in casa Reds filtrerebbeper la conclusione positiva della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Liverpool vuole regalare #Bellingham a #Klopp - ParliamoDiNews : Borussia Dortmund: dubbi su Dahoud | Mercato | - sportli26181512 : Borussia Dortmund: dubbi su Dahoud: Mahmoud Dahoud non ha preso la decisione sul rinnovo con il Borussia Dortmund.… - NotiziarioC : Borussia Dortmund sempre a caccia di taletni: preso un giovane dall'Ajax - ThomasMestre : @MilanNewsit Bene il passaggio su Arsenal e Borussia Dortmund, da far leggere a chi va a far la bella statuina al CdA @apamilan @g_lascala -