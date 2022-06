Bonus idrico, ultima chiamata il 30 giugno: cosa fare per averlo (Di lunedì 27 giugno 2022) Mancano pochi giorni alla scadenza del Bonus idrico, l’agevolazione introdotta dal governo per favorire il risparmio dell’acqua. La scadenza delle richieste è fissata al 30 giugno 2022. Dal 1° luglio la piattaforma per accedere al rimborso non sarà più attiva. Dunque i contribuenti che non hanno ancora richiesto il contributo fino a 1.000 euro per gli interventi effettuati per il risparmio d’acqua tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, possono ancora presentare domanda attraverso l’apposita piattaforma entro le 23.59 del 30 giugno. Bonus idrico, cos’è La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un rimborso fino a 1.000 euro per i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o anche di diritti personali di godimento, su edifici esistenti, parti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) Mancano pochi giorni alla scadenza del, l’agevolazione introdotta dal governo per favorire il risparmio dell’acqua. La scadenza delle richieste è fissata al 302022. Dal 1° luglio la piattaforma per accedere al rimborso non sarà più attiva. Dunque i contribuenti che non hanno ancora richiesto il contributo fino a 1.000 euro per gli interventi effettuati per il risparmio d’acqua tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, possono ancora presentare domanda attraverso l’apposita piattaforma entro le 23.59 del 30, cos’è La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un rimborso fino a 1.000 euro per i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o anche di diritti personali di godimento, su edifici esistenti, parti ...

