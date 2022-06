Bonus 200 euro, il personale della scuola lo riceverà automaticamente: tutte le info utili (Di lunedì 27 giugno 2022) Pubblicata la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022) Pubblicata la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum di 200disposto dal “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). L'articolo .

Pubblicità

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il decreto Aiuti del governo Draghi è scritto male, così 180 mila braccianti agricoli rischiano… - InfoFiscale : Domanda bonus 200 euro al via, dall'INPS istruzioni e scadenze - SeacSpa : Bonus 200 euro: fornite le istruzioni operative: tutti i dettagli sulla banca dati All-In Lavoro ??… - GrNet_Italia : #POLIZIADISTATO POLIZIA DI STATO • Re: Bonus 200 euro - BoccardoReal : Scusate ma il centordicesimo bonus per allocchi, quello da 200 euro per capirci, fa cumulo sul reddito? È netto o lordo? ?? -