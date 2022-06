(Di lunedì 27 giugno 2022) Non si hanno piu' tracce da ieri sera di un altoatesino di 19 anni scomparso nelledi un piccoloa poca distanza da.?La scarsa visibilita' e le temperature molto basse in profondita'...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Non si hanno piu' tracce da ieri sera di un altoatesino di 19 anni scomparso nelle acque di un piccolo lago a poca distanza da.La scarsa visibilita' e le temperature molto basse in profondita', rendono complicate le operazioni di ricerca.Sotto shock i suoi amici testimoni impotenti di quanto accaduto Video montato .... Sono riprese alle sei di questa mattina le ricerche di un ragazzo di 19 anni di Andriano ... A lanciare l'allarme sono stati alcuni amici che avrebbero spiegato alle autorità che il... Bolzano, 19enne inghiottito dalle acque del lago di Monticolo - Italia Non si hanno piu' tracce da ieri sera di un altoatesino di 19 anni scomparso nelle acque di un piccolo lago a poca distanza da Bolzano.La ...BOLZANO. Sono riprese questa mattina – 27 giugno – alle 6 le ricerche del 19enne di Andriano scomparso da domenica sera nel lago di Monticolo. Sono in azione il servizio di soccorso in acqua, i sommoz ...