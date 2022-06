Bollettino Lombardia oggi | morti | contagi e guariti lunedì 27 giugno

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nuovoquotidiano per la Regionesull’emergenza Covid, con i dati aggiornati a272022. Si rinnova l’appuntamento con i numeri delle ultime 24 ore sudal Coronavirus nella regione più colpita dalla pandemia nel nostro Paese. Ecco quindi i dati emessi dalla Regione per la giornata odierna.si registrano 3.043 nuovi, 11, 2.166 tamponi molecolari, 14 ricoverati in terapia intensiva, 780 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.