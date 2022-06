Bollettino Covid oggi, lunedì 27 giugno: contagi, morti e guariti regione per regione (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Bollettino Covid aggiornato a lunedì 27 giugno 2022, con il dettaglio dei numeri di ogni regione nelle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento quotidiano con i dati del Ministero della Salute e delle singole Regioni, che proseguono con il lavoro di analisi della curva epidemiologica per valutare l’impatto del virus nel nostro Paese. Di seguito i dati di oggi: 24.747 nuovi contagi, 63 morti, 19.545 guariti, 20.410 tamponi molecolari, 234 ricoverati in terapia intensiva, 5.873 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 5.411 in più gli attualmente positivi per un totale di 738.851. IL Bollettino DI oggi, LUNEDI’ 27 giugno SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilaggiornato a272022, con il dettaglio dei numeri di ogninelle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento quotidiano con i dati del Ministero della Salute e delle singole Regioni, che proseguono con il lavoro di analisi della curva epidemiologica per valutare l’impatto del virus nel nostro Paese. Di seguito i dati di: 24.747 nuovi, 63, 19.545, 20.410 tamponi molecolari, 234 ricoverati in terapia intensiva, 5.873 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 5.411 in più gli attualmente positivi per un totale di 738.851. ILDI, LUNEDI’ 27SportFace.

