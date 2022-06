Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 27 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Bollettino Covid di lunedì 27 giugno 2022 per la Regione Campania, che anche oggi ha comunicato i dati quotidiani relativi a morti, contagi e guariti dal Coronavirus nelle ultime 24 ore. Come ogni giorno si valuta l’impatto del virus in una delle regioni più colpite dall’inizio della pandemia. oggi si registrano 2.647 nuovi contagi, 4 morti, 1.072 tamponi molecolari, 24 ricoverati in terapia intensiva, 390 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) IlCovid di272022 per la Regione, che ancheha comunicato i dati quotidiani relativi adal Coronavirus nelle ultime 24 ore. Come ogni giorno si valuta l’impatto del virus in una delle regioni più colpite dall’inizio della pandemia.si registrano 2.647 nuovi, 4, 1.072 tamponi molecolari, 24 ricoverati in terapia intensiva, 390 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

