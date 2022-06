Bollette luce e gas, l’odissea non è finita: nuova stangata in vista (Di lunedì 27 giugno 2022) Bollette luce e gas, altri aumenti a pesare sulle tasche degli italiani in arrivo nei prossimi giorni: tutti i rincari Dopo le grandi difficoltà del primo trimestre del 2022, anche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 27 giugno 2022)e gas, altri aumenti a pesare sulle tasche degli italiani in arrivo nei prossimi giorni: tutti i rincari Dopo le grandi difficoltà del primo trimestre del 2022, anche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Adnkronos : #Bollette luce e gas, aumenti in arrivo dal 1° luglio: - petergomezblog : Bollette, la stima di Nomisma: in vista nuovi aumenti da luglio. Senza interventi del governo + 17% per la luce e +… - Agenzia_Ansa : Nuovi aumenti in vista nel terzo trimestre dell'anno per le bollette di luce e gas. Secondo le stime di Nomisma ene… - PaoloCaminiti1 : RT @GiancarloDeRisi: ???Di male in peggio, 'Nomisma economia' prevede nuovi #aumenti delle #bollette nel terzo trimestre dell'anno: la #luce… - Robypennny : RT @byoblu: Sospesi senza stipendio, il Tar boccia la legge sui medici che non si sono sottoposti al vaccino. Nelle Alpi bavaresi si riunis… -