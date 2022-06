Berrettini: «L’anno scorso non credevo né alla finale a Wimbledon né alla vittoria dell’Italia agli Europei» (Di lunedì 27 giugno 2022) L’anno scorso festeggiò a Wembley la vittoria dell’Italia a Euro 2020 coi calciatori. Poche ora prima, aveva giocato la sua prima finale di Wimbledon, persa contro Djokovic. La prima finale di Wimbledon di un italiano, maschio. Parliamo di Berrettini, ovviamente. Tutto il gruppo di Mancini gli disse che aveva tifato per lui. Lo racconta lui stesso in un’intervista concessa al Guardian. Dopo la vittoria, andai a congratularmi con loro e mi dissero: ‘Avremmo dovuto fare un pisolino ma non potevamo: stavi giocando, non potevamo riposare’. Erano davvero carichi, erano davvero felici per l’impresa che avevo fatto, per quello che avevo ottenuto. Alcuni di loro mi scrivono ancora, siamo ancora in contatto. Sembrava che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022)festeggiò a Wembley laa Euro 2020 coi calciatori. Poche ora prima, aveva giocato la sua primadi, persa contro Djokovic. La primadidi un italiano, maschio. Parliamo di, ovviamente. Tutto il gruppo di Mancini gli disse che aveva tifato per lui. Lo racconta lui stesso in un’intervista concessa al Guardian. Dopo la, andai a congratularmi con loro e mi dissero: ‘Avremmo dovuto fare un pisolino ma non potevamo: stavi giocando, non potevamo riposare’. Erano davvero carichi, erano davvero felici per l’impresa che avevo fatto, per quello che avevo ottenuto. Alcuni di loro mi scrivono ancora, siamo ancora in contatto. Sembrava che ...

Pubblicità

matteorenzi : Berrettini, l’Italia che vince. L’erba inglese porta bene anche quest’anno. E ora tutti in attesa di Sua Maestà Wim… - giomalago : Il re dell'#ATPQueens é ancora lui. Fenomeno #Berrettini: vince per il 2° anno il torneo londinese, 7° trofeo dopo… - rtl1025 : ?? Matteo #Berrettini vince l'#ATPQueens per il secondo anno di fila. Il tennista italiano batte in 2 set il serbo F… - napolista : Berrettini: «L’anno scorso non credevo né alla finale a Wimbledon né alla vittoria dell’Italia agli Europei» Al Gu… - Paolo85834406 : @paolobertolucci @GeorgeSpalluto Troppo scontato...ci saranno tante sorprese....come sempre. L'importante è che ci… -