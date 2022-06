Berlusconi smonta il trionfo della sinistra | Ha perso la democrazia | nelle mani di una minoranza

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) "Non ha vinto nessuno, hala". E' questa la sintesi di Silvioa propositotornata elettorale per le amministrative appena conclusa. Dopo aver riunito tutto lo stato maggiore di Forza Italia ad Arcore,rilascia queste dichiarazioni: "Cari amici, credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri. Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la", dice il presidente di Forza Italia in un video messaggio. "Il diritto di andare a votare, di poter scegliere da chi vogliamo essere governati, è un bene prezioso, un diritto fondamentale in un Paese libero. I nostri padri hanno dato la vita per ottenerlo - prosegue -. Tanti popoli in tutto ...