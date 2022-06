Pubblicità

PotereaiSith : RT @CalcioFinanza: #Berlusconi sconfitto a #Monza, vince il centrosinistra: Paolo Pilotto è il nuovo sindaco - CalcioFinanza : #Berlusconi sconfitto a #Monza, vince il centrosinistra: Paolo Pilotto è il nuovo sindaco - sportli26181512 : #Governance #Notizie Berlusconi sconfitto a Monza, vince il centrosinistra: Pilotto sindaco: Paolo Pilotto è il nuo… - eguanella : Berlusconi ha portato per la prima volta il Monza in serie A. Ma il sindaco uscente di centrodestra è stato sconfit… - Frances66800203 : @Rodyka18 @davcarretta @HSkelsen Il problema, lo vedo ogni santo giorno, è il popolo italiano, la scuola c'entra po… -

'perde' la sua Monza , che passa al centrosinistra. Al ballottaggio il sindaco uscente Dario Allevi, del centrodestra, è statoda Paolo Pilotto che ha ottenuto il 51,21% delle ......nemmeno per Silvio. Dopo aver portato il Monza in serie A ed essersi speso in campagna elettorale, in città ha vinto il candidato di centrosinistra. Paolo Pilotto ha infattil'...Monza nuovo sindaco, il candidato del cx ha recuperato da uno svantaggio di sette punti percentuali e ha avuto la meglio su Allevi ...Elezioni: una mazzata per il centrodestra. "Inutile star lì a sfogliar verze: meglio ammettere la sconfitta e chiamare le cose con il proprio nome" ha commentato a caldo un esponente di spicco della c ...