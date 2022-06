Berlusconi | Ha perso la democrazia Solo uniti si vince

Pubblicità

#elezioniamministrative2022 "Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la democrazia" Così Berlusconi. "Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la democrazia". Berlusconi al TG, dire che non essere andati a votare ha perso la democrazia. #Berlusconi di #forzaitalia afferma che, ai #ballottaggi, ha perso la #democrazia. #Berlusconi: ''Ieri ha perso la democrazia''.

Purtroppo ieri non ha vinto nessuno, hala democrazia'. È un passaggio del videomessaggio del leader di Forza italia, Silvio, all'indomani dei ballottaggi per le amministrative. '...E noi stasera abbiamo. Da stanotte Mario Pardini è il nuovo sindaco di Lucca: a lui vanno i ... La prima riguarda le affermazioni disull'aggressione russa dell'Ucraina ". La seconda, "..."Ieri non ha vinto nessuno. Ieri ha perso la democrazia" così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video diffuso sui social. / Instagram Silvio Berlusconi (Alexander Jakhnagiev) ...Berlusconi è quindi tornato a ribadire il problema che si crea con un livello di astensionismo così elevato: "Quando soltanto 4 elettori su 10 votano, questo significa che per scegliere il sindaco, o ...