Bergomi: «Dybala l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi numeri 10» (Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole di Beppe Bergomi su Dybala: «È l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi 10, alla Corso, Beccalossi e Recoba» Intervistato da Repubblica, Giuseppe Bergomi ha commentato la situazione che vede coinvolti Dybala e l’Inter, oltre che al campionato appena concluso. Di seguito le sue parole. Dybala – «È l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi 10, alla Corso, Beccalossi e Recoba». CAMPIONATO – «Mi è piaciuto, è stato incerto in testa e in coda. Mi hanno sorpreso in bene Verona, Torino e Sassuolo. L’Inter ha giocato due mesi alla grande, il Milan è stato continuo e non ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole di Beppesu: «È. Il10, alla Corso, Beccalossi e Recoba» Intervistato da Repubblica, Giuseppeha commentato la situazione che vede coinvoltie l’Inter, oltre che al campionato appena concluso. Di seguito le sue parole.– «È. Il10, alla Corso, Beccalossi e Recoba». CAMPIONATO – «Mi è piaciuto, è stato incerto in testa e in coda. Mi hanno sorpreso in bene Verona, Torino e Sassuolo. L’Inter ha giocato due mesi alla grande, il Milan è stato continuo e non ha ...

Pubblicità

sportli26181512 : Bergomi è sicuro: 'Questo è l'uomo giusto per l'Inter, sarà un grande numero dieci': Beppe Bergomi non ha dubbi: 'S… - TUTTOJUVE_COM : Bergomi: 'Dybala uomo giusto per l'Inter? Si, il tifoso nerazzurro vuole vedere i grandi 10' - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: Bergomi: 'I tifosi vogliono Dybala' Ha omesso 'tranne quelli su Twitter'. Su Twitter c'è Pap che preferisce l'ebitda… - sportface2016 : #Inter, Beppe #Bergomi: '#Dybala è l’uomo giusto. Il tifoso interista vuole i grandi numeri 10” - junews24com : Bergomi sicuro sul giocatore della Juve: «È l'uomo giusto per l'Inter» - -