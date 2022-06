Bergamo: 21 italiani (e 2 bergamaschi) per il titolo (Di lunedì 27 giugno 2022) Sorteggiato il tabellone del Trofeo AZIMUT: Vincent Ruggeri è la prima testa di serie, possibile quarto contro Arnaboldi. Filiberto Fumagalli cercherà il suo primo punto ATP contro un argentino che da qualche anno gioca per la Slovenia Leggi su federtennis (Di lunedì 27 giugno 2022) Sorteggiato il tabellone del Trofeo AZIMUT: Vincent Ruggeri è la prima testa di serie, possibile quarto contro Arnaboldi. Filiberto Fumagalli cercherà il suo primo punto ATP contro un argentino che da qualche anno gioca per la Slovenia

Pubblicità

casino90210 : @saverios7 @Simona449172161 @noSarahLynn @Ernesto32919298 I deceduti italiani per covid iniziando da quelli di Berg… - SalvaThor59 : RT @AdolfoTasinato: Rosy Mattei nipote del grande Enrico Mattei schedata tra i putiniani per aver difeso gli interessi italiani e la memori… - DarJedburgh : RT @AdolfoTasinato: Rosy Mattei nipote del grande Enrico Mattei schedata tra i putiniani per aver difeso gli interessi italiani e la memori… - ghirrig : @anna_nan18 @conteDartagnan È quello che dico io! Per non parlare di quelli che si preoccupano di Russia-Ucraina se… - Giovann75194542 : RT @sgambetto71: Gran parte degli italiani aspetta notizie sui fatti di Bergamo che da grandi infami avete messo il segreto militare parlat… -