Ben is Back: trama, storia vera, curiosità e cast del film con Julia Roberts (Di lunedì 27 giugno 2022) Ben is Back è un film del 2018, uscito in Italia nel 2019. Al centro ci sono tematiche sociali profonde, quali le responsabilità e i drammi materni, la madre che lotta per il figlio fino ad imbattersi nell'impotenza, la tossicodipendenza giovanile. Ben is Back: trama Il film racconta la vita di Ben (Lucas Hedges), 19enne che si reca in un centro di riabilitazione per liberarsi dal problema della droga. In occasione delle festività natalizie, il giovane riceve un permesso per recarsi dalla sua famiglia così da recuperare i rapporti in un periodo di festa. Secondo a quanto riferisce il ragazzo, infatti, i medici gli hanno consigliato di riallacciare i legami con i parenti per accelerare il suo processo di recupero. Giunto a casa, trova la madre Holly (Julia Roberts) che ...

