Beautiful | La rivelazione di Delon De Metz alias Zende Forrester | “Sono innamorato”

Leggi su direttanews

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’attoreDeé appena stato in Italia ed ha concesso una lunga intervista. Vediamo insieme che cosa ha rivelato.(Mediasetplay screenshot)Deé l’attore che interpretain. Anche lui come altri protagonisti é stato in Italia e ha rilasciato molte dichiarazioni. Vediamo insieme che cosa ha detto.é il nipote di Eric che lavorava per la sede di Parigi della Forreter Creation. L’attore ha rilasciato un’intervista pubblicata sul settimanale Visto e ha raccontato come ha iniziato a lavorare per la famiglia di. Il suo provino è stato alquanto particolare perché avvenuto all’epoca dell’inizio della pandemia ...