Beautiful, anticipazioni 28 giugno: Bill evita che Liam confessi l'omicidio di Vinny davanti a Baker (Di lunedì 27 giugno 2022) Beautiful, anticipazioni 28 giugno: puntata emozionante anche quella di domani. Soprattutto per quanto riguarda quello che succederà a Liam, Bill e Baker. Beautiful, anticipazioni 28 giugno: Bill impedisce che Liam si dichiari colpevole con Baker Liam viene interrogato da Baker, che lo sospetta di essere l'assassino di Vinny. E' presente anche Bill, il quale fa in modo che il figlio non confessi. I sospetti su di lui cadranno? Ricordate quello che abbiamo spoilerato sul marito di Hope? Zoe domanda a Quinn di intercedere per lei con Carter ancora una volta Procede la storyline di Zoe, Quinn e Carter.

