Beautiful anticipazioni 2 luglio 2022, Zoe tradita da Quinn (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata di Beautiful di sabato 2 luglio 2022 vedrete come Zoe rifiuterà l’aiuto di Paris che si offre di provare a intercedere con Carter. La modella infatti è convinta che Quinn sarà colei che riuscirà a farli tornare insieme, ignorando che i due invece a forza di conversare hanno scoperto una reciproca attrazione che li ha portati a trascorrere una notte di passione. Seguite gli episodi della soap americana collegandovi al sito Mediaset Infinity dove potrete vederli sia in streaming che on demand. Amici 22, i casting a Roma e la rivelazione di Carola Puddu: “Nei bagni hanno trovato…” La ballerina Carola Puddu ha pubblicato su Instagram il post di una sua ammiratrice con un ritrovamento alquanto simpatico ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella puntata didi sabato 2vedrete come Zoe rifiuterà l’aiuto di Paris che si offre di provare a intercedere con Carter. La modella infatti è convinta chesarà colei che riuscirà a farli tornare insieme, ignorando che i due invece a forza di conversare hanno scoperto una reciproca attrazione che li ha portati a trascorrere una notte di passione. Seguite gli episodi della soap americana collegandovi al sito Mediaset Infinity dove potrete vederli sia in streaming che on demand. Amici 22, i casting a Roma e la rivelazione di Carola Puddu: “Nei bagni hanno trovato…” La ballerina Carola Puddu ha pubblicato su Instagram il post di una sua ammiratrice con un ritrovamento alquanto simpatico ...

