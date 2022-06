Bayer Italia lancia la campagna social #PrideWithUs

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Chi c'è stato lo sa: il Pride è un'ondata travolgente di bandiere arcobaleno. Ma è anche l'occasione per far sentire la propria voce e supportare le cause della comunità LGBT+.quest'anno con grande entusiasmo sarà sponsor del Milano Pride 2022 per sostenere la comunità LGBT+ con una serie di iniziative che culmineranno con la Parata del 2 luglio, alla quale parteciperà come #Teamcon una rappresentanza dell'azienda. Un'occasione alla quale non tutti, però, hanno la possibilità di partecipare. Sarà il #Teama dare voce e visibilità a coloro che non partecipano alla Parata con la: un invito a chiunque voglia far sentire la propria voce a consegnare il proprio messaggio via. I ...